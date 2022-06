Résultat de la législative à Flines-lez-Raches : en direct

12/06/22 11:02

A l'occasion de la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait décroché 33% des suffrages au premier tour à Flines-lez-Raches, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a signé un second bail de location à l'Elysée et le fondateur de "La France Insoumise" avaient obtenu 28% et 14% des votes. Le choix des citoyens de Flines-lez-Raches était resté inchangé au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (51% des votes), laissant par conséquent 49% des voix à Emmanuel Macron. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour en avril dernier. Les inscrits sur les listes électorales de Flines-lez-Raches prendront à nouveau la direction des bureaux de vote en 2022 : ils seront invités à contribuer aux élections législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.