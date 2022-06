Résultat de la législative à Guesnain : en direct

12/06/22 11:20

Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 40,36% des votes au premier tour à Guesnain, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Le candidat de La France Insoumise et celui qui fut ministre de l'Economie de Hollande avaient obtenu 22,20% et 15,50% des suffrages. Le choix des électeurs de Guesnain était resté inchangé au second tour au profit de Marine Le Pen (65,07% des voix). Emmanuel Macron avait dû se contenter de 34,93% des voix. Les citoyens de cette commune feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale comme au premier tour de l'élection présidentielle ? Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens vivant à Guesnain ( Nord ) seront amenés à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle comme tous les Français.