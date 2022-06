19:31 - Du côté de la gauche, les 12,13% de Mélenchon à Iwuy font saliver

Dans les 2 bureaux de vote d'Iwuy, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle seront sans doute déterminantes ce dimanche pour les législatives. L'Insoumis avait obtenu 12,13% des suffrages en avril dernier dans la ville. Il faut aussi tenir compte les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 1,47% et 0,79% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un total théorique de 14,39% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale".