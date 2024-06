Résultat des législatives à Avesnes-le-Sec : l'élection 2024 en direct

Le nombre de votes du Rassemblement national sera très commenté à l'échelle locale pour ces élections 2024. Le Rassemblement national parvenait en première position à Avesnes-le-Sec au cours des élections des députés en 2022. On retrouvait en effet Sébastien Chenu au sommet au premier tour, avec 49,80% dans la ville, partie intégrante de la 19ème circonscription du Nord. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 67,49%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 32,51%.

11:02 - Les enjeux locaux d'Avesnes-le-Sec : tour d'horizon démographique

Quelle influence la population d'Avesnes-le-Sec exerce-t-elle sur les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 142 hab/km² et un taux de chômage de 9,83%, les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (18,64%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 516 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,31%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (7,37%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Avesnes-le-Sec mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,4% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.