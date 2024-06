Résultat des législatives à Hordain : l'élection 2024 en direct

15:37 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Hordain lors de l'élection présidentielle

C'est incontestablement le choix du locataire de l'Elysée qui nous en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. L'élection du président de la République avait servi un énorme plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. Marine Le Pen l'emportait avec 46,25% au 1er round, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 18,34% et 13,38% des voix. La quatrième place revenait à Fabien Roussel, avec seulement 7,38% des suffrages pour sa part. Au second tour, la candidate du RN avait aussi battu Macron avec 68,3%.