Résultat des législatives à l'Escarène : l'élection 2024 en direct

12:06 - C'est l'heure de voter à l'Escarène : l'abstention au cœur des préoccupations À l'Escarène, quelle participation aux législatives ?

L'abstention constituera incontestablement l'une des clés de ces élections législatives 2024 à l'Escarène. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 54,39% au premier tour et seulement 58,02% au second tour. Il y a deux ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 26,31% des électeurs de la commune, contre une abstention de 25,98% au premier tour. Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent fréquemment moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'inverser pour les législatives ?