Résultat de la législative dans la 16ème circonscription du Nord

Le résultat de la législative 2022 à Lallaing est désormais officiel. C'est le représentant Rassemblement National qui a récolté le plus de voix auprès des 4689 habitants de Lallaing votant dans la 16ème circonscription du Nord. La participation parmi les électeurs habilités à voter au sein de la commune pour cette circonscription atteint 39% (1 833 votants). Dans l'agglomération, Matthieu Marchio a enregistré 48% des suffrages. En deuxième position, Alain Bruneel (Nouvelle union populaire écologique et sociale) recueille 26% des votes. De son côté, Chantal Rybak (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) capte 12% des votes. Ces chiffres ne représentent cependant pas l'entièreté des votes au niveau de la circonscription : 26 autres communes participent également au résultat de la législative dans la 16ème circonscription du Nord.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Lallaing Matthieu Marchio Rassemblement National 35,86% 47,89% Alain Bruneel Nouvelle union populaire écologique et sociale 33,59% 26,14% Chantal Rybak Ensemble ! (Majorité présidentielle) 15,15% 12,10% Mady Dorchies Les Républicains 5,31% 5,49% Tanneguy Adriencense Reconquête ! 2,86% 2,55% Delphine Zagacki Parti radical de gauche 2,79% 1,78% Antoine Stathoulias Ecologistes 2,78% 2,28% Éric Pecqueur Divers extrême gauche 1,67% 1,78% Participation au scrutin Circonscription Lallaing Taux de participation 42,28% 39,09% Taux d'abstention 57,72% 60,91% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,60% 1,25% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57% 0,44% Nombre de votants 35 397 1 833

Législatives 2022 à Lallaing : les enjeux

Au moment de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 49,1% des votes au premier tour à Lallaing, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Le député actuel des Bouches-du-Rhône et le président de la République avaient obtenu 17,3% et 15,8% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Lallaing gratifiée de 70,2% des voix, abandonnant ainsi 29,8% des votes à Emmanuel Macron. Le RN a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour il y a deux mois. Les électeurs de Lallaing reprendront la direction des urnes en 2022 : ils devront contribuer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale qui aura lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.