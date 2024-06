Résultat des législatives à Lewarde : l'élection 2024 en direct

Le niveau d'abstention sera indéniablement l'un des critères principaux de ces législatives 2024 à Lewarde (59287). Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 51,44% au premier tour. Au deuxième tour, 54,02% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, sur les 1 779 personnes en âge de voter dans la ville, 72,34% avaient pris part au scrutin. La participation était de 74,42% au premier tour, ce qui représentait 1 324 personnes. La baisse du pouvoir d'achat et ses retombées sur le quotidien des ménages sont de nature à nuancer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Lewarde.

08:02 - Tout savoir sur les législatives à Lewarde

Les 2 bureaux de vote de la commune de Lewarde sont ouverts de 8 heures à 18 heures pour permettre aux électeurs de faire leur choix. Ce dimanche 30 juin 2024, les électeurs de Lewarde sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections législatives, cruciales pour établir la composition de l'Assemblée nationale pour les prochaines années. Les précédentes législatives ont eu lieu en juin 2022. Elles faisaient suite à l'élection présidentielle d'avril 2022 où le président sortant, Emmanuel Macron, a été élu pour un second mandat. Cette élection est l'occasion pour les candidats de l'union des gauches (LFI, PS, Ecologistes, PC, etc.) de se distinguer auprès des habitants de la commune. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.