Résultat des législatives à Lewarde - Election 2022 (59287) [PUBLIE]

12/06/22 23:04

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l'élection législative 2022 à Lewarde. Au niveau de la 16ème circonscription du Nord, les 1777 citoyens de Lewarde ont jeté leur dévolu sur la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Alain Bruneel a raflé 55% des suffrages dans la commune. En seconde place, Matthieu Marchio (Rassemblement National) glane 22% des suffrages. A la 3e position, Chantal Rybak (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) ramasse 11% des voix. Le résultat définitif de la législative à l'échelle de la 16ème circonscription du Nord découlera de la conduite des électeurs des 26 autres communes qui la composent. Le niveau de la participation parmi les habitants inscrits dans les listes électorales dans la commune au niveau de cette circonscription législative s'établit à 51% (863 non-votants).

Pour comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il faut analyser les résultats des précédentes consultations démocratiques. A l'occasion des législatives de 2017, 1 875 inscrits sur les listes électorales de Lewarde avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 55,57%), contre un taux de participation de 55,47% au deuxième round. Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas déplacés pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, plus qu'en 2012.

Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Lewarde ? La guerre entre la Russie et l'Ukraine pourrait entre autres de faire baisser la participation à Lewarde. A l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 779 personnes en âge de voter au sein de la ville, 27,66% étaient restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 25,58% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de la France, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record.

La coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de la majorité présidentielle dans les sondages avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier sondage). Dans cette séquence, le RN de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%. Ces tendances nationales des ultimes semaines auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Lewarde au 1er tour. Mais on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Or à Lewarde, Marine Le Pen finissait à la meilleure place de l'élection présidentielle 2022 avec 37,56% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 19,4%. On trouvait plus loin, avec 17,31%, Emmanuel Macron et enfin, à 11,21%, Fabien Roussel.

Dans les 2 bureaux de vote de Lewarde, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon en avril pour la présidentielle seront peut être décisives ce dimanche pour les législatives. Le candidat insoumis avait enregistré 19,4% des suffrages il y a deux mois sur place. Et c'est encore sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 2,16% et 1,08% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel de voix de 22,64% à Lewarde pour ce premier tour des législatives.

