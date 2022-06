Résultat de la législative à Marchiennes : en direct

12/06/22 11:22

Bonjour et bienvenue dans cette page spéciale où vous pourrez suivre ce 1er tour des législatives à Marchiennes, jusqu'à la communication des résultats. Sont en lice 8 candidats dans la seule circonscription de la métropole (soit moins que dans les autres circos) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour voter ce dimanche de premier tour dans les 4 bureaux de vote de la commune.

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Marchiennes ( Nord ) ? Elles auront lieu très exactement les 12 et 19 juin 2022. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette localité où Marine Le Pen est arrivée en première place du premier tour il y a deux mois. Au moment de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 33,7% des suffrages au premier tour à Marchiennes. L'ancienne parlementaire européenne avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25,9% et 15,9% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Marchiennes avec 55,4% des votes, cédant donc 44,6% des voix à Emmanuel Macron.