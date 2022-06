Résultat de la législative à Masny : en direct

12/06/22 19:23

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Masny sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:23 - Que vont décider les supporters de gauche à Masny ? Une des clés de ces élections législatives, en France comme à Masny, sera le résultat de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier avait enregistré 22,57% des suffrages lors de la présidentielle dans la ville. Et c'est encore sans compter les votes d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 1,12% et 0,58% au 1er tour de l'élection présidentielle. La Nupes peut donc espérer glaner 24,27% à Masny pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Masny ? La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à arriver à un minuscule point avant la trêve, devant un Rassemblement national très proche, au-delà de 19%. Ces indicateurs des derniers jours auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Masny au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Or le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à Masny cette fois, s'achevait favorablement pour Marine Le Pen avec 41,25% des suffrages. A la suite, se trouvait Jean-Luc Mélenchon à 22,57%, puis Emmanuel Macron à 18,19% et Fabien Roussel à 6,32%. Le président-candidat arrivait à en revanche un peu moins de 28% des votes à l'échelle nationale, contre 23,15% pour Marine Le Pen et 21,95% pour Jean-Luc Mélenchon. 14:30 - L'abstention reste l'un des enjeux majeurs de ces législatives 2022 à Masny L'un des facteurs clés du scrutin législatif sera incontestablement le taux d'abstention à Masny. La hausse généralisée des prix qui grève les finances des foyers français est de nature à avoir des conséquences sur la stratégie de vote des habitants de Masny. Il y a deux mois, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 27,81% des inscrits sur les listes électorales de la ville. L'abstention était de 27,37% au premier tour. Pour rappel, au niveau du pays, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017. 11:30 - Quel était le taux de la participation à Masny en 2017 ? La publication des résultats des législatives 2022 est autant espérée que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas durant de ce type de scrutin. Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de la France : le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. Comment ont voté généralement les électeurs de cette ville lors des dernières consultations démocratiques ? Pendant les précédentes élections législatives, 2 762 électeurs de Masny avaient participé au vote au premier tour (soit 38,81%). La participation était de 36,71% pour le deuxième tour. 09:30 - Les infos clés des élections législatives 2022 à Masny C'est donc parti pour ces élections législatives ! À Masny, il y a encore de la marge pour faire son choix parmi les 8 candidats qui s'opposent pour devenir député. Les 2897 inscrits de Masny ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 2 bureaux de vote de la ville pour participer au scrutin.

Résultat des élections législatives 2022 à Masny

Les élections législatives 2022 auront lieu à Masny comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 16ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Antoine Stathoulias Ecologistes Chantal Rybak Ensemble ! (Majorité présidentielle) Alain Bruneel Nouvelle union populaire écologique et sociale Matthieu Marchio Rassemblement National Mady Dorchies Les Républicains Delphine Zagacki Parti radical de gauche Éric Pecqueur Divers extrême gauche Tanneguy Adriencense Reconquête !

Législatives 2022 à Masny : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 41% des suffrages au premier tour à Masny, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ancien parlementaire européen et l'actuel chef de l'Etat avaient obtenu 23% et 18% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Masny avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui accordant 64% des voix, abandonnant donc à Emmanuel Macron 36% des suffrages. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils à même de rafler un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ? Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens votant à Masny (Nord) seront amenés à contribuer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale comme tous les Français.