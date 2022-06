Résultat de la législative à Menton : 2e tour en direct

19/06/22 11:08

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Menton sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Menton. En direct 11:07 - Le 2e tour est lancé à Menton ! L'élection se déroule depuis plusieurs heures à Menton et il n'est pas trop tard pour remplir son devoir citoyen puisque les bureaux de vote de la métropole restent ouverts jusqu'à 20 heures. Ce sont deux finalistes qui sont candidats dans l'unique circonscription correspondant à la commune.

Résultats des législatives 2022 à Menton - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Menton aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription des Alpes-Maritimes

Tête de liste Liste Alexandra Valetta-Ardisson Ensemble ! (Majorité présidentielle) Alexandra Masson Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Menton - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Menton

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription des Alpes-Maritimes

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Menton Alexandra Masson (Ballotage) Rassemblement National 28,87% 30,54% Alexandra Valetta-Ardisson (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 22,37% 24,66% Sophie Bournot-Poulet Nouvelle union populaire écologique et sociale 15,33% 13,52% Roger Roux Les Républicains 14,52% 9,61% Damien Rieu Reconquête ! 10,66% 13,15% Pascal Ducreux Ecologistes 2,95% 3,02% Fabrice Carbonel Droite souverainiste 1,80% 1,90% David Bieder Ecologistes 1,41% 1,48% Christine Beyl Ecologistes 1,40% 1,54% Joseph Markiel Divers extrême gauche 0,69% 0,60% Participation au scrutin Circonscription Menton Taux de participation 45,25% 43,18% Taux d'abstention 54,75% 56,82% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,37% 1,47% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57% 0,58% Nombre de votants 38 592 9 428

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat du premier round de l' élection législative à Menton. Le niveau de l'abstention s'élève à 57% des citoyens autorisés à fréquenter les isoloirs dans la commune à l'échelle de cette circonscription. Les électeurs des 32 autres communes rattachées à la 4ème circonscription des Alpes-Maritimes voteront-ils comme ceux de Menton ? A l'échelle de l'agglomération, Alexandra Masson a réuni 31% des voix. Elle précède Alexandra Valetta-Ardisson (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Sophie Bournot-Poulet (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui captent respectivement 25% et 14% des voix.

Législatives 2022 à Menton : les enjeux

Au moment de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 31,8% des votes au premier tour à Menton, devant Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Celui qui fut ministre de Hollande et Éric Zemmour avaient obtenu 23,5% et 14,8% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Menton avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui confiant 56,8% des suffrages. Emmanuel Macron avait récupéré 43,2% des voix. Le RN a une carte à jouer dans cette agglomération où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour il y a deux mois. Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales vivant à Menton (06) seront incités à participer aux législatives comme tous les Français. Quel prétendant préféreront-ils ?