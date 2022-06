Résultat de la législative à Montigny-en-Ostrevent : en direct

12/06/22 11:17

Cela fait déjà quelques heures qu'on vote à Montigny-en-Ostrevent et il y a encore de la marge pour faire entendre sa voix puisque les bureaux de vote de la ville sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 8 impétrants qui sont candidats dans la circonscription correspondant à la commune, un nombre plutôt inférieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions du pays.

Quel candidat les habitants de Montigny-en-Ostrevent fixeront-ils en première place des résultats des législatives à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ? Le RN a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en première place du premier tour en avril dernier. Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 40% des voix au premier tour à Montigny-en-Ostrevent, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ancien président du Parti de gauche et le fondateur de "La République En Marche" avaient obtenu 21% et 20% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de Montigny-en-Ostrevent avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui conférant 63% des voix. Emmanuel Macron avait obtenu 37% des suffrages.