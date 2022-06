Résultat de la législative à Pecquencourt : en direct

10:57 - Les bureaux de vote ferment à 18 heures à Pecquencourt

Bonjour et bienvenue sur cette page où nous tenterons de donner les clés de cette journée d'élections législatives à Pecquencourt, jusqu'à ce que les résultats soient dévoilés. On dénombre 8 candidats dans l'unique circonscription de la cité (contre une dizaine dans les autres) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour faire leur choix ce dimanche de premier tour dans les 4 bureaux de vote de la commune.