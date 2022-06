Résultat de la législative à Peille : en direct

12/06/22 11:06

Les résultats des législatives 2022 à Peille devraient être publiés pas longtemps après la fermeture des 2 bureaux de vote, la commune ne couvrant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été repoussée, et on connaîtra très vite qui des 10 candidats se qualifie au second tour.

Quelle sera l'issue finale des élections législatives 2022 à Peille ( Alpes-Maritimes ) ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Les habitants de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Au moment de la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 36% des votes au premier tour à Peille, devant Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Celui qui était candidat à un deuxième mandat et Éric Zemmour avaient obtenu 19% et 13% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Peille gratifiée de 66% des voix, cédant par conséquent 34% des votes à Emmanuel Macron.