Résultat de la législative à Pinon : 2e tour en direct

19/06/22 18:06

Grâce à 37,28% des votes, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Pinon au soir du premier round de la législative dimanche 12 juin. Elle a précédé les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui recueillent dans l'ordre 23,03% et 20,39% des suffrages. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme du deuxième tour des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. De son côté, le Rassemblement national pourrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges.

Dans l'unique bureau de vote de Pinon, les voix qui s'étaient accumulées sur la Nupes de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la législative seront probablement décisives ce dimanche pour le deuxième round du scrutin. Le candidat insoumis avait cumulé 23,03% des suffrages il y a sept jours. Mais ce score est toutefois à analyser au regard des votes insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 20,65%, 2,54%, 0,97% et 2,54% le 10 avril. Ce qui aboutissait à une réserve de voix de 26,7% du côté de la gauche.

Le résultat de la législative 2022 à Pinon est désormais publié. C'est le représentant Rassemblement National qui a rassemblé le plus de voix parmi les habitants de Pinon de la 1ère circonscription de l'Aisne. L'issue finale de l'élection législative au niveau de cette circonscription dépendra de la conduite des électeurs des 196 autres communes qui lui sont rattachées. Nicolas Dragon a rassemblé 37% des voix à l'échelle de la ville. Olivier Fenioux (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Aude Bono-Vandorme (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) reçoivent 23% et 20% des votes. Le niveau de la participation représente 39% des citoyens enregistrés dans les listes électorales au sein de la commune au niveau de la 1ère circonscription de l'Aisne, ce qui représente 465 votants.

Les citoyens de Pinon ( Aisne ) reprendront la direction des isoloirs en 2022. Ils devront participer à l'élection des députés français qui aura lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 39.73% des voix au premier tour à Pinon, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Le candidat de La France Insoumise et l'ex-banquier d'affaires avaient obtenu 20.65% et 19.32% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Pinon gratifiée de 62.26% des votes, laissant donc 37.74% des suffrages à Emmanuel Macron. Les administrés de cette ville se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du RN à l'Assemblée comme au premier tour de la présidentielle ?