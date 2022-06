Résultat des législatives à Pinon - Election 2022 (02320) [PUBLIE]

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de la législative 2022 à Pinon. À Pinon, les 1198 citoyens votant dans la 1ère circonscription de l'Aisne se sont tournés vers le candidat Rassemblement National. Au sein de la ville, Nicolas Dragon a rassemblé 37% des voix. Il est suivi par Olivier Fenioux (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Aude Bono-Vandorme (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui reçoivent dans l'ordre 23% et 20% des voix. L'abstention représente 61% des électeurs habilités à voter dans la commune pour la 1ère circonscription de l'Aisne. Ces données ne reflètent cependant pas la totalité des suffrages au niveau de la 1ère circonscription de l'Aisne, 196 autres communes participant aussi au résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative.

Les résultats des législatives 2022 à Pinon seront normalement annoncés peu de temps après la fermeture de l'unique bureau de vote, la cité ne représentant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait s'ouvrir à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et on connaîtra assez rapidement qui des 8 candidats aura son billet pour le 2nd tour.

La publication des résultats des législatives 2022 est aussi espérée que le pourcentage de participation qui est toujours très bas durant de ce type de scrutin. Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était déjà moins qu’en 2012. L'analyse des derniers rendez-vous électoraux permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette localité. Cinq années plus tôt, pendant les élections législatives, 41,93% des électeurs de Pinon avaient pris part au scrutin au premier tour, contre une participation de 42,35% pour le deuxième round.

À Pinon, l'un des critères principaux du scrutin législatif 2022 sera sans nul doute le niveau de participation. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Pour le second tour de la présidentielle, sur les 1 196 personnes en âge de voter dans la commune, 71,99% s'étaient rendues aux urnes, contre un taux de participation de 70,82% au premier tour, soit 847 personnes. La situation géopolitique actuelle serait de nature à détourner l'attention des citoyens de Pinon du vote.

Avec 39,73% des votes exprimés, au 1er tour à Pinon, Marine Le Pen avait glané la tête du vote à la dernière élection. Jean-Luc Mélenchon terminait à la deuxième place à 20,65%, devant Emmanuel Macron à 19,32% et Éric Zemmour à 5,07%. Les indications nationales des dernières semaines boulverseront certainement ce décor lors des législatives à Pinon au 1er tour, même s'il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Et pour rappel, la coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage. Au même moment, le Rassemblement national de Marine Le Pen a dépassé les 19%.

Les inscrits de Pinon avaient apporté 20,65% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour la première étape de la présidentielle. Et c'est sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 2,54% et 0,97% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un total théorique de 24,16% pour le bloc de gauche.

Les citoyens de Pinon ( Aisne ) reprendront la direction des isoloirs en 2022. Ils devront participer à l'élection des députés français qui aura lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 39.73% des voix au premier tour à Pinon, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Le candidat de La France Insoumise et l'ex-banquier d'affaires avaient obtenu 20.65% et 19.32% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Pinon gratifiée de 62.26% des votes, laissant donc 37.74% des suffrages à Emmanuel Macron. Les administrés de cette ville se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du RN à l'Assemblée comme au premier tour de la présidentielle ?