Résultat de la législative à Roquebrune-Cap-Martin : en direct

17:09 - À Roquebrune-Cap-Martin, des sondages tout aussi convaincants ?

À Roquebrune-Cap-Martin, Marine Le Pen remportait la tête du vote de la dernière présidentielle avec 28,07% des voix au 1er round, devant Emmanuel Macron à 27,19%. On trouvait plus loin, avec 16,65%, Éric Zemmour et enfin, à 11,05%, Jean-Luc Mélenchon. Les mouvements nationaux des dernières heures chambouleront sans doute ce décor et donc le résultat des législatives à Roquebrune-Cap-Martin, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Or la majorité a vu son résultat chuter à un trait de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les sondages avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage. Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%.