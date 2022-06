Résultat de la législative à Saint-Palais-sur-Mer : en direct

12/06/22 10:56

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 37% des votes au premier tour à Saint-Palais-sur-Mer, devant Marine Le Pen et Éric Zemmour. La candidate d'extrême-droite et Éric Zemmour avaient obtenu 22% et 10% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Saint-Palais-sur-Mer avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui confiant 62% des suffrages. Marine Le Pen avait récupéré 38% des votes. Les habitants de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ? Comme partout en France, les habitants de Saint-Palais-sur-Mer (17) seront incités à contribuer aux résultats des législatives les 12 et 19 juin 2022.