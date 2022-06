Résultat de la législative à Saint-Pierre-d'Oléron : en direct

12/06/22 17:17

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Pierre-d'Oléron sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:17 - Les enquêtes des sondeurs, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Saint-Pierre-d'Oléron ? Les mouvements nationaux des dernières heures auront probablement une résonnance sur les législatives à Saint-Pierre-d'Oléron au 1er tour. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. La majorité LREM-Ensemble a vu son résultat chuter tout près du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant la trêve. Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. Le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à Saint-Pierre-d'Oléron cette fois, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 28,67% des suffrages. En seconde position, se hissait Marine Le Pen à 27,97%, puis Jean-Luc Mélenchon à 17,18% et Éric Zemmour à 7,43%. 14:30 - L'un des enjeux majeurs de ces législatives à Saint-Pierre-d'Oléron reste la participation Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Saint-Pierre-d'Oléron ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central en avril dernier. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 74,46% des inscrits sur les listes électorales de la ville. La participation était de 76,32% au premier tour, c'est-à-dire 4 542 personnes. La guerre aux portes de l'Europe serait de nature à inciter les électeurs de Saint-Pierre-d'Oléron à se désintéresser du scrutin. 11:30 - Quel était le score de la participation à Saint-Pierre-d'Oléron en 2017 ? Au fil des dernières années, les 6 781 habitants de cette agglomération ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. A l'occasion des précédentes législatives, parmi les 5 799 inscrits sur les listes électorales à Saint-Pierre-d'Oléron, 59,08% étaient restés chez eux au premier tour. Le taux d'abstention était de 51,68% au dernier round. La proclamation des résultats des législatives 2022 est aussi espérée que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type d'élection. Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. 09:30 - Quelques infos clés pour les élections à Saint-Pierre-d'Oléron 10 candidats se présentent dans la seule circonscription de Saint-Pierre-d'Oléron aujourd'hui, pour le 1er tour des élections législatives 2022. Un nombre de candidatures au niveau du reste du pays. Les 5951 habitants de la métropole auront jusqu'à 18 heures pour rejoindre les 6 bureaux de vote et sélectionner une paire de candidats lors de cette première étape.

Résultat des élections législatives 2022 à Saint-Pierre-d'Oléron

Les élections législatives 2022 auront lieu à Saint-Pierre-d'Oléron comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription de la Charente-Maritime

Tête de liste Liste Marie-Noëlle Groch Parti radical de gauche Margarita Sola Nouvelle union populaire écologique et sociale Didier Quentin Les Républicains Grégory Dathy Droite souverainiste Florence Courtois Reconquête ! Danièle Cassette Divers extrême gauche Vincent Marichal Ecologistes Romuald Dequatre Ecologistes Christophe Plassard Ensemble ! (Majorité présidentielle) Séverine Werbrouck Rassemblement National

Législatives 2022 à Saint-Pierre-d'Oléron : les enjeux

Comme partout en France, les 6 781 citoyens de Saint-Pierre-d'Oléron seront incités à contribuer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale les 12 et 19 juin 2022. Pour quel prétendant voteront-ils ? Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président de la République pourra-t-il s'en remettre à cette agglomération pour remporter une majorité à l'Assemblée nationale ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 28,7% des voix au premier tour à Saint-Pierre-d'Oléron. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 28,0% et 17,2% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Pierre-d'Oléron grâce à 52,5% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 47,5% des votes.