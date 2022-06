Résultat de la législative à Saujon : en direct

12/06/22 17:16

10 candidats sont en lice dans la seule circonscription de Saujon aujourd'hui, pour le 1er round des législatives 2022. Un niveau de candidats dans la moyenne du reste du pays. Et les 5699 citoyens de la cité auront jusqu'à 18 heures pour se rendre dans les 6 bureaux de vote et décider qui reste dans la course à l'issue de ce 1er tour de piste.

L'élection présidentielle d'avril, à Saujon, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 29,95% des suffrages. Derrière, arrivait Emmanuel Macron à 27,82%, puis Jean-Luc Mélenchon à 14,55% et Éric Zemmour à 7,57%. Les mouvements nationaux des ultimes semaines viendront certainement chambouler la situation et donc le résultat des législatives dans la ville dimanche. Or la majorité LREM-Ensemble est tombé à un cheveu de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la trêve (28% contre 27% selon le dernier Ipsos-Sopra-Steria). Le RN, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%.

Les habitants de Saujon ( Charente-Maritime ) prendront à nouveau le chemin de leur bureau de vote en 2022. Ils seront priés de participer aux élections législatives 2022 qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Pour quel prétendant voteront-ils ? Pendant la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait amassé 30% des voix au premier tour à Saujon, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur du parti La République En Marche et l'ancien troisième homme lors de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 28% et 15% des voix. Au contraire du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en empochant 52% des votes. Marine Le Pen avait obtenu 48% des suffrages. Les administrés de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ?