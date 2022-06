Résultat de la législative à Somain : en direct

18:54 - Quel résultat aux législatives de Somain pour la coalition de LFI avec ses alliés ?

Ce que décideront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche sera une des énigmes de ces élections législatives, à Somain comme dans le reste du pays. L'Insoumis avait cumulé 20,63% des suffrages le 10 avril dernier sur place. Les transferts des suffrages du PS et d'EELV ne sont pas non plus à négliger ce 12 juin dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 2,1% et 1,35% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un total espéré de 24,08% pour le bloc LFI-PS-EELV.