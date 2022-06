Résultat de la législative à Tende : en direct

12/06/22 11:20

Lors de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 29% des suffrages au premier tour à Tende, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a signé un second bail de locataire de l'Elysée et l'ancien troisième homme de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 27% et 16% des voix. Le choix des votants de Tende était resté constant au second tour au profit de Marine Le Pen (51% des suffrages). Emmanuel Macron avait récupéré 49% des voix. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN auront-ils la possibilité de s'emparer d'un siège à l'hémicycle dans cette circonscription ? Quel postulant à l'Assemblée nationale les électeurs vivant à Tende installeront-ils en tête des résultats des législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ?