Résultat de la législative à Villefranche-sur-Mer : en direct

En direct

18:56 - Quel résultat aux législatives de Villefranche-sur-Mer pour la Nupes ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche reste une clé du résultat de ces législatives 2022, à Villefranche-sur-Mer comme dans toute la France. Cet électorat représentait 10,32% des suffrages lors de la présidentielle sur place. Les transferts des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à considérer ce dimanche dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,79% et 0,98% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un total théorique de 15,09% pour le bloc de gauche.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Villefranche-sur-Mer ? Les indications nationales des derniers jours auront probablement une résonnance à Villefranche-sur-Mer. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. La majorité a vu son score reculer très près de la Nupes dans les sondages vendredi soir. Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Or à Villefranche-sur-Mer, Emmanuel Macron figurait en tête de la dernière présidentielle avec 27,84% des voix au 1er round, devant Marine Le Pen à 24,96%. Arrivaient ensuite, avec 17,45%, Éric Zemmour et enfin, à 10,32%, Jean-Luc Mélenchon. Dans l'ensemble du pays, c'est un score de près de 28% des voix qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% et le leader de LFI à un peu moins de 22%.

14:30 - Le chiffre clé de ces élections législatives à Villefranche-sur-Mer demeure l'abstention L'un des critères essentiels de ces législatives 2022 sera indiscutablement le niveau de participation à Villefranche-sur-Mer. La perte de pouvoir d'achat serait notamment capable de dépouiller les bureaux de vote de leurs citoyens à Villefranche-sur-Mer (06230). Il y a 2 mois, au deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 3 956 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 26,4% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 27,0% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

11:30 - A l'annonce des résultats des législatives, quels seront les pourcentages d'abstention à Villefranche-sur-Mer ? Le premier tour de scrutin de ce 12 juin affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'image des élections législatives de 2017 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée au premier round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. Afin de comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des scrutins antérieurs. Il y a cinq ans, pendant les élections législatives, 59,36% des personnes en âge de participer à une élection à Villefranche-sur-Mer avaient déserté les urnes au premier tour. L'abstention était de 54,21% pour le deuxième tour.