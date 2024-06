Résultat des législatives à Pierrevillers : l'élection 2024 en direct

15:36 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Pierrevillers au premier tour de l'élection présidentielle

L'élection suprême avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la ville. La figure de l'ancien FN finissait à 30,6% au premier tour. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 27,9% et 17,58% des voix. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec 7,03% des suffrages pour sa part. La candidate du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,9% contre 52,1%.