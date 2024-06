Résultat des législatives à Villiers-Charlemagne : l'élection 2024 en direct

15:36 - Villiers-Charlemagne avait voté Macron au premier tour de la présidentielle 2022

C'est certainement le scrutin présidentiel qui nous donne le plus d'indicateurs sur l'inclinaison des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Villiers-Charlemagne lors du premier tour de la présidentielle avec 41,68%, battant Marine Le Pen. La candidate obtenait 18,82%. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec seulement 16,13% et 5,88% des suffrages. Et Marine Le Pen n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 29,26% contre 70,74%.