Résultat des législatives à Assevent - Election 2022 (59600) [PUBLIE]

12/06/22 23:07

Le résultat de l'élection législative 2022 à Assevent a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Cependant, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative peut encore basculer si les électeurs des 80 autres communes qui lui sont rattachées votent différemment de ceux d'Assevent.

L'observation des résultats des précédentes élections permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Cinq ans plus tôt, lors des législatives, le taux d'abstention avait atteint 55,27% au premier tour des votants d'Assevent. L'abstention était de 51,81% au dernier round. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une participation en berne comme lors des législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : la participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour.

À Assevent, l'un des facteurs clés de ces législatives sera sans aucun doute le niveau de participation. Les jeunes expriment généralement une désaffection pour les scrutins électoraux, cette situation peut-elle s'inverser pour des législatives ? A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 245 personnes en âge de voter au sein de la ville, 24,22% étaient restées chez elles, contre un taux d'abstention de 22,89% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017.

Les indicateurs nationaux des derniers jours s'appliqueront sans doute sur les législatives à Assevent au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés est remontée tout près de la majorité dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Dans le même temps, le RN de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%. Avec 41,87% des suffrages, au 1er round à Assevent cette fois, Marine Le Pen avait glané la première position à l'issue de la dernière élection présidentielle. Emmanuel Macron arrivait à la deuxième place à 21,47%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 18,49% et Éric Zemmour à 5,31%. Néanmoins, à l'échelle nationale, on retrouvait Emmanuel Macron à un peu moins de 28%, la candidate du FN à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait à un peu moins de 22%.

Ce que feront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche sera une des énigmes de ces législatives 2022, à Assevent comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 18,49% des suffrages il y a deux mois dans la cité. Les conversions des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à considérer ce 12 juin dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 1,17% et 1,17% au premier tour de la présidentielle. Le bloc de gauche part donc avec un potentiel de voix de 20,83% à Assevent pour ces légilsatives.

Comme partout dans le pays, les votants d'Assevent ( Nord ) seront invités à contribuer aux résultats des élections législatives les 12 et 19 juin 2022. Les votants de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ? Pendant la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 41,87% des votes au premier tour à Assevent. La présidente du Rassemblement National avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 21,47% et 18,49% des votes. Le choix des citoyens d'Assevent était resté égal au second tour au profit de Marine Le Pen (61,21% des votes), cédant par conséquent 38,79% des suffrages à Emmanuel Macron.