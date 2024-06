En direct

19:49 - Que vont trancher les électeurs de Glucksmann à Trélon ? Une autre source de doute qui entoure ces élections législatives 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la création du Nouveau Front populaire. Le jour du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 12,95% des bulletins dans la localité. Un score à mettre en perspective avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann a plus récemment terminé à 6,58% à Trélon pour les élections continentales. Mais la gauche pourrait faire plus ce soir, puisque l'alliance remise en place peut virtuellement se situer à 10% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - L'époustouflante évolution de l'extrême droite à Trélon Difficile d'établir des parallèles dans tous ces chiffres. Mais des pistes émergent… L'avancée du RN, qui se monte déjà à 15 points à Trélon entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet être monté plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. En faisant une projection simple, on peut conclure que le RN sera à près de 42% voire plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella bien au-dessus de son niveau national à Trélon il y a trois semaines Regarder quelques jours en arrière peut sembler plus que jamais avisé au moment de se préparer au scrutin des législatives, le résultat des élections du 9 juin dernier étant majeur. Si on se penche sur le détail, 465 votants de Trélon ont en effet été séduits par la liste du Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste, chapeautée par Jordan Bardella, a convaincu ainsi 60% des suffrages contre Valérie Hayer à 9,42% et Raphaël Glucksmann à 6,58%.

14:32 - Trélon avait voté Le Pen lors de la dernière présidentielle L'inclinaison des habitants d'une commune transparait sans doute le plus dans les résultats de l'élection de celui qui va présider la France. La commune de Trélon avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au terme de la présidentielle de 2022. La cheffe de l'ancien Front national finissait avec 47,65% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 22,96% et 12,18% des voix. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec 5,51% des suffrages. Nouveau coup de poing de la candidate du RN au deuxième tour contre Emmanuel Macron avec 65,78%.

12:32 - Nouveau raid pour le RN à Trélon ? Les élections législatives avaient abouti à un beau démarrage pour le RN à Trélon. C'est en effet Sandra Delannoy qui se plaçait en tête au premier tour avec 34,48% dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription du Nord. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 51,56%, devant le binôme Divers gauche à 48,44%.

11:02 - Trélon : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans les rues de Trélon, les élections sont en cours. Avec ses 2 679 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 132 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 705 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (67,08%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. La présence de 121 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 5,25%, participe à son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 1847,15 euros/mois, la ville dévoile un taux de chômage de 21,69%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. Ainsi, Trélon incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Trélon ? L'observation des résultats des derniers rendez-vous électoraux permet de comprendre le vote des citoyens de cette commune. Il y a quelques semaines, à l'occasion des précédentes élections européennes, 57,44% des électeurs de Trélon avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 54,86% en 2019. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 64,6% au premier tour et seulement 63,41% au deuxième tour. Quel taux atteindra l'abstention à Trélon cette année ? Lors du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 30,95% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre une abstention de 33,49% au premier tour.