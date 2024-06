19:49 - La nouvelle coalition de gauche pourrait atteindre entre 18% et 22% à Anor à l'issue de ce premier tour

L'autre source de doute qui enveloppe ces élections législatives 2024 sera celle du poids de la gauche après l'avènement du Front populaire, un an après la rupture de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. Le jour du premier tour des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait attiré 18,08% des suffrages dans la commune. Une performance à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé (18,02% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,31% pour Yannick Jadot, 2,9% pour Fabien Roussel et 1,19% pour Anne Hidalgo). Au moment des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 8,14% à Anor. Reste que dans la localité, il faudra aussi assimiler les 9,78% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 2,16% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,5% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit un cumul de 22% cette fois.