19:47 - Une fourchette de 11% à 12% pour le Nouveau Front populaire à Solre-le-Château La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, reste une inconnue. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann avait glané 4,49% à Solre-le-Château pour ce tour unique des européennes. Mais on peut en revanche réévaluer ce résultat à 12% pour la gauche pour ce premier tour dans la ville, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (4,17%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,85%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,44%). A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Solre-le-Château, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 11,99% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective enfin avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - En 5 ans, le RN a gagné 11 points à Solre-le-Château Que déduire de cet ensemble hétéroclite de scores ? Alors qu'au niveau national, les résultats de Jordan Bardella se sont élevés à plus de 31% des suffrages aux élections européennes de juin, soit environ huit points de plus qu'aux dernières européennes, la tendance locale apparaît plus forte encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà engrangé 11 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN soit à près de 36% voire plus à Solre-le-Château ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance de Bardella à Solre-le-Château le 9 juin dernier Le résultat de ces législatives sera peut être plus proche encore du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. C'est en effet la liste de Jordan Bardella qui s'est arrogée les européennes il y a trois semaines à Solre-le-Château, avec 43,43% des voix exprimées devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 12,34%, suivie par François-Xavier Bellamy avec 8,01%.

14:32 - Solre-le-Château avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022 C'est probablement l'élection du président de la République qui est la référence sur l'inclinaison des habitants d'une commune. La commune de Solre-le-Château avait plébiscité Marine Le Pen au moment de l'élection suprême 2022 puisque la patronne de l'ancien FN s'imposait avec 35,1% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 28,98% et 15,82% des voix. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec seulement 5,31% des voix. Au deuxième tour de cette présidentielle, c'est encore Marine Le Pen qui gagnait avec 53,32%, devant Emmanuel Macron à 46,68%.

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant ce dimanche Lors des législatives 2022, le RN réalisait un très bon départ à Solre-le-Château. On retrouvait en effet Sandra Delannoy devant ses concurrents au premier tour, avec 28,94% dans la cité, partie intégrante de la 3ème circonscription du Nord. Benjamin Saint-Huile (Divers gauche) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 50,57%.

11:02 - Élections législatives à Solre-le-Château : un éclairage démographique Dans les rues de Solre-le-Château, les élections sont en cours. Avec ses 1 776 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 95 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 539 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la commune, 17,9% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 28,87% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. La présence de 123 résidents étrangers, soit 6,92% de la population, contribue à son ouverture au monde. Parmi cette mosaïque sociale, 35,99% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 489,30 €, accable une commune qui vise un avenir prospère. Pour finir, à Solre-le-Château, les intérêts locaux rejoignent ceux de la France.

09:32 - Solre-le-Château : quel était le niveau de participation aux précédentes législatives ? Comment ont voté les habitants de cette commune lors des scrutins électoraux antérieurs ? Début juin, au moment des élections européennes, 51,98% des inscrits sur les listes électorales de Solre-le-Château avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 48,57% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 54,3% au premier tour et seulement 56,7% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Solre-le-Château pour les législatives ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle s'élevait à 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.