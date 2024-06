En direct

19:48 - Sur qui vont se rabattre les voix de la Nupes à la Longueville ? Une autre interrogation qui accompagne ces élections législatives 2024 sera celle du poids de la gauche après l'arrivée du Front populaire, un an après la disparition de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. Il y a quelques jours aux européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 6,01% à la Longueville. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, celle des Verts ou encore celle du PCF le 9 juin. Autrement dit un cumul tournant autour des 15% sur place. Lors du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 11,53% des suffrages dans la localité.

18:42 - 14 points grattés en 5 ans par l'extrême droite à la Longueville Difficile de résumer clairement cette masse de résultats. Mais des éléments se dégagent… Alors qu'à l'échelle de la France, les scores du Rassemblement national ont culminé à plus de 30% des voix au scrutin européen de juin, soit environ 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale apparaît plus puissante encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà glané 14 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN dépassera les 42% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le Rassemblement national à 49,45% à la Longueville il y a trois semaines Ce qui est sorti des dernières élections il y a quelques semaines reste autrement plus marquant. Dans le détail, 403 électeurs de la Longueville ont en effet préféré le parti lepéniste il y a quelques jours, aux européennes. La liste Bardella séduisait 49,45% des voix face à Valérie Hayer à 12,52% et Raphaël Glucksmann à 6,01%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à la Longueville au premier tour de la présidentielle 2022 La commune de la Longueville avait donné un flagrant avantage à Marine Le Pen au moment de l'élection présidentielle 2022. La cheffe de file de l'ancien FN s'imposait avec 37,17% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 24,37% et 13,74% des voix. La Longueville n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec seulement 8,3% des voix. Au second tour, Marine Le Pen avait aussi battu Emmanuel Macron avec 58,2%.

12:32 - Le RN en pôle position au premier tour des dernières législatives à la Longueville La fraction d'électeurs de la formation menée par Jordan Bardella au premier tour sera l'enseignement majeur pour ces élections de l'Assemblée nationale 2024 à l'échelle locale. Le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à la Longueville lors des législatives 2022. On retrouvait en effet Sandra Delannoy en tête au premier tour, avec 34,44% dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription du Nord. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 51,97%, devant le binôme Divers gauche à 48,03%.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à la Longueville Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à la Longueville comme dans toute la France. Avec ses 2 065 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 101 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la ville, 16,91% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 6,28% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. La présence de 127 résidents étrangers participe à son pluriculturalisme. Au sein de cette diversité sociale, 41,71% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 483,96 euros, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. En résumé, La Longueville incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - Election à la Longueville : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À la Longueville (59570), le taux d'abstention sera incontestablement l'un des critères principaux de ce scrutin législatif. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 46,76% au premier tour et seulement 46,54% au second tour. Au premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 580 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 74,3% avaient pris part au scrutin. La participation était de 74,62% au second tour, ce qui représentait 1 179 personnes. Les études rapportent que l'abstention est souvent supérieure chez les jeunes, cet état de fait peut-il changer pour les législatives ?