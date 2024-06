En direct

19:49 - Le résultat de la Nupes aux dernières élections à Wignehies fait envie La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque basculer vers le Front populaire ce dimanche ? A l'occasion du premier round des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait cumulé 15,56% des voix dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Au moment des européennes plus récemment, la liste Glucksmann a obtenu 6,03% à Wignehies. Mais la gauche pourrait être bien plus haut ce soir, puisque la coalition relookée peut théoriquement atteindre 14% cette fois, en ajoutant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a gagné 11 points à Wignehies Alors que déduire de cette masse de chiffres ? Alors qu'au niveau national, les résultats de Jordan Bardella ont affiché plus de 31% des suffrages aux européennes de 2024, soit huit points de plus qu'en 2019, la progression locale semble encore plus forte. Le parti lepéniste a en effet déjà récupéré 11 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN puisse dépasser les 41% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un énorme 55,25% pour le RN à Wignehies le 9 juin Revenir quelques semaines en arrière peut sembler également pertinent au moment d'analyser le scrutin des législatives, le résultat des élections du 9 juin dernier étant marquant. Dans le détail, 458 habitants de Wignehies passés par les urnes se sont en effet tournés vers la liste RN il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, enregistrait ainsi 55,25% des votes contre Valérie Hayer à 12,42% et Raphaël Glucksmann à 6,03%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Wignehies lors de la présidentielle 2022 Le choix du chef de l'Etat est incontestablement la principale clé pour appréhender au mieux une préférence politique locale. Marine Le Pen avait marqué les esprits à Wignehies à l'issue de la dernière élection présidentielle avec pas moins de 45,58% des voix dès le 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 18,34% et 16% des voix. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec 4,98% des voix pour sa part. Au second tour, face à Macron, Marine Le Pen conservait son avantage avec 66,28% contre 33,72%.

12:32 - Un RN déjà favori au premier tour Le RN tirait son épingle du jeu à Wignehies lors des législatives 2022. Dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription du Nord, c'est Sandra Delannoy qui arrivait en tête au premier tour avec 33,75%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 52,81%, devant le binôme Divers gauche à 47,19%.

11:02 - Dynamique électorale à Wignehies : une analyse socio-démographique Quel impact auront les électeurs de Wignehies sur les résultats des élections législatives ? Le pourcentage de chômeurs à 26,68% pourrait agir sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les mesures sur l'emploi. Avec une densité de population de 213 hab par km² et 38,35% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Un revenu moyen par foyer fiscal de 17 735 euros par an peut être symptomatique de situations de précarité financière pour certains foyers. Le nombre de bénéficiaires du RSA (5,74%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,67%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Wignehies mettent en relief une diversité de qualifications, avec 45,68% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Wignehies À Wignehies (59212), le niveau d'abstention constituera indéniablement un critère fort du scrutin législatif 2024. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, sur les 2 038 personnes en âge de voter dans la commune, 30,07% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 33,42% au premier tour. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 63,09% au premier tour. Au deuxième tour, 63,76% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Wignehies ? La détermination des habitants de faire "barrage" au RN pourrait entre autres renforcer l'engagement civique des citoyens de Wignehies.