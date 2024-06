En direct

19:51 - Le Nouveau Front populaire pourrait atteindre entre 25% et 40% à Louvroil lors de ce premier tour La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, avec comme inconnue les intentions de ceux qui avaient voté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui manque encore d'un chef, est un saut dans le vide. Lors des européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 2,38% à Louvroil. Reste que dans la commune, il faudra aussi assimiler les 31,22% de Manon Aubry (LFI), les 0,66% de Marie Toussaint (EELV) et les 7,26% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit un cumul tournant autour des 40% sur place. Le jour du premier tour des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 25,31% des voix dans la localité. Une poussée à compléter enfin avec les 43% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Le Rassemblement national en force à Louvroil pour les législatives Difficile d'y voir clair dans toutes ces données. Mais quelques grandes directions se dégagent… Les sondages d'intentions de vote imaginent un Rassemblement national entre 30 et 35% des suffrages dans l'Hexagone ce dimanche 30 juin, soit quinze points de plus que son résultat des élections législatives 2022. Virtuellement, cette tendance doit le pousser à 46% à Louvroil, soit quinze points de plus également que ses 31,29% de 2022 au niveau local. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le Rassemblement national n'a visiblement grappillé ici que 1 point de plus entre les européennes de 2019 et les européennes de 2024 notamment. Ce qui devrait relativiser les projections les plus hâtives.

15:31 - Un tremblement de terre aussi à Louvroil il y a trois semaines ? Le nom de celui ou celle qui a gagné les dernières élections il y a quelques jours reste sans doute plus ancré encore dans les esprits. Si on rentre dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella, a fini première des européennes 2024 à Louvroil. Le bulletin cumulait 42,05% des voix, soit 637 voix, devant Manon Aubry à 31,22% et Léon Deffontaines à 7,26%.

14:32 - 40,75% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la dernière présidentielle à Louvroil C'est incontestablement le choix du locataire de l'Elysée qui nous donne l'indice le plus fiable sur le bord politique des habitants d'une commune. C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en tête à Louvroil lors du premier tour de la présidentielle avec 40,75%, arrivant devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 32,65%. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Emmanuel Macron et Éric Zemmour, avec respectivement 12,36% et 4,35% des suffrages. Marine Le Pen retournera la tendance au second avec 55,3% contre 44,7% pour Macron.

12:32 - Le Rassemblement national en pôle position au premier tour des législatives 2022 à Louvroil Au niveau local, le résultat du Rassemblement national à ces législatives2024 sera très analysé. Le RN parvenait en première position à Louvroil lors des élections du Parlement il y a deux ans. Dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription du Nord, c'est Sandra Delannoy qui prenait d'entrée la première place au premier tour avec 31,29%. Mais c'est pourtant Benjamin Saint-Huile (Divers gauche) qui avait pris l'avantage chez les électeurs de Louvroil au second tour, avec 53,85%.

11:02 - Élections législatives à Louvroil : impact de la démographie et de l'économie locale Les données démographiques et socio-économiques de Louvroil mettent en lumière des tendances nettes qui pourraient avoir une incidence sur les résultats des élections législatives. La répartition démographique peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans l'agglomération, 24,57% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 20,46% ont 60 ans et plus. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 14 084 €/an, sont souvent symptomatiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 16,81% et d'une population étrangère de 13,21% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Louvroil mettent en avant une diversité de qualifications, avec 18,3% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

09:32 - C'est le moment de voter à Louvroil pour les élections législatives À Louvroil, le taux de participation sera immanquablement un critère clé du scrutin législatif. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 représentait 64,19% au premier tour et seulement 62,88% au deuxième tour. Pour comparer, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,49% au premier tour et 53,77% au deuxième tour. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 34,39% dans la ville. Le taux d'abstention était de 39,19% au second tour.