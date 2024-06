En direct

19:47 - Quel verdict pour le Nouveau Front populaire à l'issue de ces législatives 2024 ? La Nupes, qui a déjà vécu, va-t-elle voir son résultat aller directement vers le Front populaire aux législatives 2024 ? Aux élections européennes, la liste Glucksmann s'est élevée à 5,59% à Glageon. Mais la gauche pourrait être bien plus haut à l'issue du scrutin du jour, puisque l'alliance relookée peut théoriquement atteindre 10% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'issue du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 11,44% des suffrages dans la localité. Un chiffre à comparer enfin avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - En 5 ans, le RN a grappillé 15 points à Glageon Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'avancée du RN, qui se monte déjà à 15 points à Glageon entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet être monté plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection sommaire, on peut conclure que le RN sera pas loin des 40% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - L'énorme résultat du RN à Glageon au début du mois Le résultat de ce 30 juin au soir va sans doute s'approcher plus encore du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. 58,68% des voix ont en effet cheminé vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen à Glageon, face à Valérie Hayer à 8,98% et François-Xavier Bellamy à 6,39%. Le mouvement d'extrême droite a dominé le scrutin avec pas moins de 294 votants de Glageon.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Glageon au premier tour de l'élection présidentielle L'inclinaison des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus dans le résultat de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen avait frappé particulièrement fort à Glageon pendant la dernière présidentielle 2022 avec pas moins de 45,74% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 22,74% et 12,58% des voix. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec 5,59% des suffrages. Nouvelle déflagration de Marine Le Pen au 2e tour face à Macron avec 69,03%.

12:32 - Quel verdict pour le RN aux élections législatives à Glageon ? Les élections législatives 2022 avaient offert un très gros score pour le Rassemblement national à Glageon. Dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription du Nord, c'est Sandra Delannoy qui démarrait en pôle position au premier tour avec 33,69%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 60,53%, devant le binôme Divers gauche à 39,47%.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Glageon Quelle influence les habitants de Glageon exercent-ils sur les résultats des législatives ? Avec une densité de population de 155 habitants par km² et 40,96% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 19,89% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les politiques sur l'emploi. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (71,58%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 480 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (19,88%) et le nombre de résidences HLM (16,96% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Glageon mettent en relief une diversité de qualifications, avec 15,67% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

09:32 - Perspectives de la participation lors des législatives à Glageon À Glageon (59132), l'un des facteurs décisifs du scrutin législatif 2024 sera incontestablement le taux de participation. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 56,44% au premier tour et seulement 59,89% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections législatives à Glageon ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle se chiffrait à 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 103 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 26,75% étaient restés chez eux. L'abstention était de 27,74% au deuxième tour.