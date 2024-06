En direct

19:49 - À Boussois, le résultat de la Nupes aux législatives 2022 scruté Alors que la Nupes avait fait une percée lors des législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui se présente en 2024. Ce qui laisse planer l'incertitude sur le vote de gauche aujourd'hui. Le jour du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 12,37% des bulletins dans la localité. La liste Glucksmann, alliée du PS, a plus récemment cumulé 6,18% à Boussois pour les élections continentales. Reste que dans la cité, il faudra aussi assimiler les 9,04% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 0,95% de Marie Toussaint (EELV) et les 9,13% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un total de 24% cette fois.

18:42 - Qui peut vaincre le Rassemblement national à Boussois ? Que tirer des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? Si on se penche sur la progression du Rassemblement national constatée des dernières élections au niveau national, soit pas moins de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du RN pourrait s'élever pas loin des 40% à Boussois. Un calcul qui concorde avec les suffrages également grattés par le mouvement sur place en 5 ans et qui correspond en effet à 7 points de parts de voix.

15:31 - Un énorme 52,9% pour Bardella à Boussois il y a trois semaines Ce qu'ont dit les élections bien plus récemment encore est historique. Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral nous semble donc également sensé au moment d'anticiper le scrutin de ces législatives. Le score de la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef en 2024, était en effet au plus haut à Boussois, à 52,9%, soit 556 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique doublait alors Léon Deffontaines à 9,13% et Manon Aubry à 9,04%.

14:32 - 45,72% pour Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle à Boussois C'est incontestablement le scrutin présidentiel qui nous en apprend le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini première avec 45,72% au 1er tour de l'élection du président de la République de 2022 à Boussois. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 19,69% et Emmanuel Macron troisième avec 16,68%. Fabien Roussel se contentait de la quatrième place avec 5,82% des suffrages pour sa part. Pour le deuxième tour, c'est aussi la cheffe du Rassemblement national qui s'imposait à Boussois avec 66,36%, devant Emmanuel Macron à 33,64%.

12:32 - Le RN en tête au premier tour des dernières législatives à Boussois Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera observé à travers le prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Le Rassemblement national se hissait en première position à Boussois au cours des élections des députés en 2022. Dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription du Nord, c'est Sandra Delannoy qui s'imposait au premier tour avec 35,95%. La victoire finale revenait ensuite en revanche à Benjamin Saint-Huile (Divers gauche) chez les électeurs avec 54,33%.

11:02 - Analyse démographique et économique des législatives à Boussois Les facteurs démographiques et socio-économiques de Boussois mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient influer sur les résultats des législatives. Dans la ville, 21,0% des résidents sont des enfants, et 23,9% de plus de 60 ans. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Un salaire moyen mensuel net de 2029,52 euros par mois peut être l'expression de difficultés économiques locales. Le nombre de bénéficiaires du RSA (4,09%) met en évidence des impératifs de soutien social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,96%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Boussois mettent en avant une diversité de qualifications, avec 34,72% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.

09:32 - Quelle sera l'abstention aux législatives à Boussois (59168) ? À Boussois (59168), l'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera indéniablement l'étendue de la participation. La volonté des habitants de faire "barrage" à l'extrême-droite pourrait entre autres modifier la stratégie de vote des habitants de Boussois. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 2 080 personnes en âge de voter dans la commune, 72,68% s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 74,71% au premier tour, soit 1 554 personnes. Pour comparer, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 42,07% au premier tour. Au second tour, 42,82% des électeurs se sont déplacés. Quel député se substituera à Benjamin Saint-Huile dans la 3ème circonscription du Nord ?