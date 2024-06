En direct

19:51 - Un résultat aux législatives entre 19% et 22% à Feignies pour la nouvelle union de la gauche ? La Nupes, qui est déjà morte, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque aller directement vers le Nouveau Front populaire aux législatives 2024 ? A l'issue des européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 5,93% à Feignies. Mais la gauche pourrait être bien plus haut aux législatives, puisque la nouvelle coalition peut théoriquement atteindre 22% cette fois, en cumulant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Lors du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 19% des bulletins dans la commune.

18:42 - Des législatives déjà favorables au Rassemblement national à Feignies Difficile d'avoir les idées claires après tous ces chiffres. Mais quelques lignes directrices se distinguent… Si on s'en tient à la progression du Rassemblement national qui ressort des dernières élections européennes au niveau national, soit près de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du RN a toutes les chances de se situer à environ 44% à Feignies. Une projection qui semble coller avec les électeurs également gagnés par la formation politique dans la commune sur la même période (43,95% pour Jordan Bardella en 2019 et 50% le 9 juin dernier), correspondant en effet à 7 points de parts de voix.

15:31 - Un tremblement de terre aussi à Feignies il y a trois semaines ? Les résultats de ces législatives vont peut-être confirmer l'équilibre établi le 9 juin dernier. Si on se penche sur le détail, 1046 habitants de Feignies passés par les isoloirs se sont en effet tournés vers le parti lepéniste il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella a séduit 50% des suffrages face à Manon Aubry à 12,86% et Valérie Hayer à 6,93%.

14:32 - À Feignies, le résultat de la présidentielle résonne toujours Le choix du locataire de l'Elysée est probablement la principale clé pour appréhender au mieux une tendance politique locale. Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Feignies au cours de la présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 40,71% des voix au 1er round. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron étaient distancés à 22,48% et 18,39% des voix. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec seulement 5,73% des voix. Au deuxième tour du scrutin, c'est aussi Marine Le Pen qui avait le plus convaincu à Feignies avec 60,56%, devant Emmanuel Macron à 39,44%.

12:32 - Quel score pour le RN ce dimanche à Feignies ? Le RN tirait son épingle du jeu à Feignies lors des élections du Parlement il y a deux ans. Dans la commune, partie intégrante de la 3ème circonscription du Nord, c'est Sandra Delannoy qui arrivait en tête au premier tour avec 36,66%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 54,14%, devant le binôme Divers gauche à 45,86%.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Feignies A mi-chemin des élections législatives, Feignies fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 6 752 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 433 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (76,86%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Avec 471 résidents étrangers, Feignies est un exemple de son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 233 € par an, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 20,37%, annonçant une situation économique précaire. En résumé, Feignies incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Feignies pour les législatives Au cours des dernières années, les 6 820 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. A l'occasion des précédentes européennes, 53,64% des personnes en âge de participer à une élection à Feignies avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 50,11% pour les élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 60,07% au premier tour et seulement 59,72% au second tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.