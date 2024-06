Résultat des législatives à Felleries : l'élection 2024 en direct

En direct

14:53 - Nouveau raid pour le RN à Felleries ? Le verdict du plus récent scrutin législatif apparaît comme un indicateur précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Le RN réalisait un puissant résultat à Felleries en 2022 lors des législatives. C'est en effet Sandra Delannoy qui se classait en tête au premier tour avec 33,57% dans la commune, partie intégrante de la 3ème circonscription du Nord. Benjamin Saint-Huile (Divers gauche) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 59,62%.

11:02 - Les défis socio-économiques de Felleries et leurs implications électorales Devant le bureau de vote de Felleries, les citoyens se réunissent pour choisir leur député. Dotée de 626 logements pour 1 455 habitants, la densité de la ville est de 72 habitants/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 58 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 752 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (21,73%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Les citoyens, dont 23,37% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 42,62% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 424,22 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Felleries, les spécificités locales, tels que le travail, l'instruction et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Felleries : étude du taux de participation aux précédentes élections législatives À Felleries, le niveau de participation sera l'un des critères clés de ce scrutin législatif. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 45,16% au premier tour et seulement 47,74% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Felleries ? Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, 75,84% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au vote, contre une participation de 75,00% au deuxième tour, ce qui représentait 696 personnes. La hausse des prix du quotidien qui grève les finances des foyers français combinée avec les craintes dues au conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine, seraient de nature à inciter les électeurs de Felleries à ne pas rester chez eux.