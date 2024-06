En direct

19:49 - Les votes de l'ancienne Nupes convoités La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, avec comme inconnue le choix de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, a des chances d'en rassembler une portion. A l'occasion du premier tour des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait enregistré 12,41% des votes dans la localité. Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 8,27% à Bavay. Mais ce sont 15% que peut en revanche espérer la gauche cette fois, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de l'insoumise Manon Aubry (4,72%), de l'EELV Marie Toussaint (2,14%) ou encore de Léon Deffontaine (1,96%).

18:42 - Avantage RN à Bavay avant les législatives 2024 Alors que tirer de cet ensemble hétéroclite de scores ? La progression du RN semble déjà puissante à Bavay entre le score de Jordan Bardella en 2019 (40,14%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (46,62%), de l'ordre de 6 points. Mais l'évolution devrait être plus importante encore aux législatives 2024, les instituts de sondages offrant plutôt au RN un score de 30 à 35% en France, loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 36% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Un tremblement de terre aussi à Bavay début juin ? Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date apparaît aussi comme avisé au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le score de la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Bavay, avec 46,62%, soit 524 voix. L'extrême droite devançait alors Valérie Hayer à 13,52% et Raphaël Glucksmann à 8,27%.

14:32 - Qui a remporté l'élection présidentielle il y a deux ans à Bavay ? Le bord politique des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus dans les choix faits lors de l'élection à la présidence de la République. Marine Le Pen avait marqué de nombreux points à Bavay au cours de la dernière élection présidentielle avec pas moins de 38,38% des voix au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 25,3% et 13,83% des voix. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec seulement 8,54% des suffrages pour sa part. Pour le 2e tour, c'est également la cheffe de l'ancien Front national qui s'imposait avec 55,51%, devant Emmanuel Macron à 44,49%.

12:32 - Le RN en tête au premier tour des législatives 2022 à Bavay Le verdict du plus récent scrutin législatif apparaît comme un indicateur clé au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. En 2022 pour les législatives, le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Bavay. On retrouvait en effet Sandra Delannoy en tête au premier tour, avec 28,43% dans la cité, qui votait pour la 3ème circonscription du Nord. Benjamin Saint-Huile (Divers gauche) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 53,73%.

11:02 - Comment la composition démographique de Bavay façonne les résultats électoraux ? Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Bavay, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 3 246 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 223 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 925 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (73,06%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Bavay accueille une communauté diversifiée, avec ses 133 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 273 €/an, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 18,54%, révélant une situation économique fragile. À Bavay, les problématiques locales, tels que le chômage, l'enseignement et l'immigration, se joignent aux objectifs français.

09:32 - Les législatives démarrent à Bavay : quel sera le taux de participation ? Le taux d'abstention constituera indéniablement l'un des facteurs importants de ce scrutin législatif 2024 à Bavay. Les études révèlent que l'abstention est souvent supérieure chez les jeunes, cet état de fait peut-il s'inverser pour les législatives ? En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, sur les 2 285 personnes en âge de voter dans la ville, 25,62% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 27,83% au premier tour. En proportion, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 55,53% au premier tour. Au second tour, 54,12% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel député se substituera à Benjamin Saint-Huile dans la 3ème circonscription du Nord ?