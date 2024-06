En direct

19:50 - Le résultat de la gauche unie aux dernières élections à Rousies convoité L'union de gauche aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, que feront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, quelle part va se rassembler autour le Front populaire ? Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Rousies, le binôme Nupes avait en effet réuni 12,47% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,9% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,56% pour Yannick Jadot, 3,37% pour Fabien Roussel et 1,04% pour Anne Hidalgo). Aux élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann a atteint 7,99% à Rousies. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI, ainsi que de celle des Verts ou encore celle du PCF le 9 juin. En d'autres termes, une somme de 17% sur place.

18:42 - L'évolution inédite de l'extrême droite à Rousies en 5 ans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors que sur la France entière, les résultats du Rassemblement national se sont élevés à plus de 31% des voix aux élections européennes de 2024, soit environ huit points de plus qu'en 2019, la progression locale semble bien plus puissante. Le mouvement frontiste a en effet déjà gagné 11 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN termine à près de 40% voire plus à Rousies ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella largement au-dessus de sa moyenne nationale à Rousies au début du mois Le résultat de ce 30 juin au soir fera probablement écho au séisme survenu le 9 juin dernier. 51,08% des votes se sont en effet portés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux élections du Parlement européen à Rousies, face à Valérie Hayer à 9,87% et Raphaël Glucksmann à 7,99%. Le mouvement d'extrême droite a fini premier avec 735 votants de Rousies.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à Rousies lors de la dernière présidentielle Marine Le Pen avait fini première avec 39,91% au 1er tour de la présidentielle de 2022 à Rousies. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,65% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,9%. Rousies n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec 8,31% des suffrages pour sa part. Pour le deuxième tour de cette présidentielle, c'est de nouveau Marine Le Pen qui avait le plus convaincu à Rousies avec 60,97%, devant Emmanuel Macron à 39,03%.

12:32 - Quel verdict pour le Rassemblement national ce dimanche soir à Rousies ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera très commenté localement pour cette élection du Parlement 2024. Le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Rousies en 2022 lors des législatives. C'est en effet Sandra Delannoy qui se classait en pôle position au premier tour avec 32,06% dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription du Nord. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 54,77%, devant le binôme Divers gauche à 45,23%.

11:02 - Rousies : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Rousies comme dans toute la France. Avec ses 4 043 habitants, cette localité se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 190 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 438 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (81,93%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. La présence de 135 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 4,72%, favorise son pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 739 €/an, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 16,9%, révélant une situation économique instable. À Rousies, les problématiques locales se joignent aux défis français.

09:32 - Les législatives démarrent à Rousies : quel sera le taux d'abstention ? Au fil des dernières élections, les 4 095 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. Début juin, au moment des élections européennes, le taux de participation atteignait 52,82% dans la commune de Rousies. La participation était de 54,72% pour le scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la localité, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,47% au premier tour et seulement 47,08% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Rousies cette année ? En comparaison, au niveau du pays, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, moins qu'en 2017.