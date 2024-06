La Nupes étant déjà morte, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien se transféreront vers le Front populaire ? Au moment des européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 7,51% à Jeumont. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, celle de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un cumul tournant autour des 26% sur place. A l'occasion du premier tour des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 9,6% des bulletins dans la commune.

18:42 - L'époustouflante évolution du Rassemblement national à Jeumont en 5 ans

Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été amassés par le RN au niveau de la commune entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il est donc possible que le RN puisse dépasser les 30% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.