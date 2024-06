19:48 - À Recquignies, qui va récupérer les voix de la Nupes ?

La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, avance sans garantie. Lors des européennes, Raphaël Glucksmann a glané 4,01% à Recquignies. Reste que dans la localité, il faudra aussi assimiler les 5,79% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 1,78% de Marie Toussaint (EELV) et les 5,19% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit une somme tournant autour des 15% sur place. A l'occasion du premier tour des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 14,91% des bulletins dans la commune. Une somme à mettre en perspective enfin avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.