19:51 - À Ferrière-la-Grande, quels reports de voix à gauche ce soir ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir, va-t-elle voir son score se tourner vers le Nouveau Front populaire lors des élections de 2024 ? La liste Glucksmann avait terminé à 6,17% à Ferrière-la-Grande le 9 juin. Mais on peut en revanche remonter ce score à 15% pour la gauche pour ces législatives dans la commune, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à renforcer avec celles de Manon Aubry (6,52%), de l'écologiste Marie Toussaint (1,96%) ou encore de Léon Deffontaine (2,89%). Pour le premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 10,12% des bulletins dans la localité. Une performance à mettre en perspective enfin avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Progression fulgurante du Rassemblement national à Ferrière-la-Grande en 5 ans Difficile de résumer clairement cette avalanche de résultats. Mais des tendances se distinguent… La progression du RN, qui s'élève déjà à 12 points à Ferrière-la-Grande entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet être monté plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc penser que le RN sera tout proche des 40% ou plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un énorme 56,43% pour le Rassemblement national à Ferrière-la-Grande début juin Regarder quelques jours en arrière semble plus que jamais logique au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin, le verdict qui s'est imposé à tous lors des élections du 9 juin dernier étant marquant. Si on se penche sur le détail, 978 habitants de Ferrière-la-Grande passés par les urnes ont en effet préféré le parti lepéniste il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella attirait 56,43% des voix face à Valérie Hayer à 9,75% et Manon Aubry à 6,52%.

14:32 - Ferrière-la-Grande avait voté Le Pen lors de la dernière présidentielle Le choix du locataire de l'Elysée est sans doute la clé pour juger une tendance politique locale. Marine Le Pen s'est particulièrement illustrée à Ferrière-la-Grande lors de la dernière présidentielle 2022 avec un score de 46,57% des voix au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 19,74% et 15,86% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec 5,39% des voix pour sa part. La patronne du RN s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 66,41%, devant Emmanuel Macron à 33,59%.

12:32 - Nouveau raid pour le Rassemblement national à Ferrière-la-Grande ? Les législatives 2022 avaient offert un très bon score pour le RN à Ferrière-la-Grande. Dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription du Nord, c'est Sandra Delannoy qui arrivait en tête au premier tour avec 36,37%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 53,97%, devant le binôme Divers gauche à 46,03%.

11:02 - Analyse démographique des élections législatives à Ferrière-la-Grande Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Ferrière-la-Grande comme dans toute la France. Avec ses 5 202 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 193 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 946 foyers fiscaux. Dans la ville, 37% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 23,44% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Ferrière-la-Grande accueille une communauté diversifiée, avec ses 161 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 696 €/an, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 24,54%, révélant une situation économique précaire. Ferrière-la-Grande incarne la vivacité et l'authenticité d'un pays en constante évolution.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Ferrière-la-Grande Comment ont voté les habitants de cette agglomération lors des scrutins électoraux passés ? Début juin, pendant les européennes, 53,62% des électeurs de Ferrière-la-Grande avaient déserté les urnes. L'abstention était de 50,35% lors des élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 59,62% au premier tour et seulement 59,51% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Ferrière-la-Grande ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle représentait 18% à 12 h et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.