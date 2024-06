Résultat des législatives à Ferrière-la-Petite : l'élection 2024 en direct

14:53 - Nouveau raid pour le Rassemblement national à Ferrière-la-Petite ?

Le résultat du scrutin législatif le plus récent peut sembler un élément clé au moment de l'élection du jour. Au cours des élections des députés il y a deux ans, le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Ferrière-la-Petite. On retrouvait en effet Sandra Delannoy au sommet au premier tour, avec 35,69% dans la cité, partie intégrante de la 3ème circonscription du Nord. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 52,16%, devant le binôme Divers gauche à 47,84%.