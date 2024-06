Résultat des législatives à Fourmies : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Qui vont élire les électeurs de l'ancienne Nupes à Fourmies ? La Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se tourner vers la nouvelle coalition de gauche ce dimanche ? Au cours du premier tour des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait attiré 14,21% des suffrages dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Au moment des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est arrogée 6,95% à Fourmies. Mais on donne la gauche plus haut ce soir, puisque la nouvelle coalition peut virtuellement se situer à 14% cette fois, en cumulant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - 11 points grattés en 5 ans par le Rassemblement national à Fourmies Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'au niveau du pays, les résultats du Rassemblement national ont affiché plus de 30% des suffrages au scrutin européen de juin, soit huit points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale semble encore plus forte. Le mouvement a en effet déjà progressé de 11 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN termine à près de 41% à Fourmies ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Bardella bien au-dessus de sa moyenne nationale à Fourmies il y a trois semaines Consulter des résultats plus récents nous semble aussi évident au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. 53,26% des suffrages se sont en effet dirigés vers la liste RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Fourmies, contre Valérie Hayer à 11,46% et Raphaël Glucksmann à 6,95%. Le mouvement nationaliste l'a emporté avec 1756 votants de Fourmies.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Fourmies au premier tour de la présidentielle 2022 C'est incontestablement l'élection présidentielle qui nous donne l'indice le plus fiable sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Fourmies pendant l'élection présidentielle 2022 avec pas moins de 45,21% des électeurs au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 20,76% et 15,39% des voix. Éric Zemmour finissait au pied de ce podium avec 4,74% des voix. Au second tour, la cheffe du RN surclassait aussi Macron avec 66,46% contre 33,54%.

12:32 - Quel résultat pour le Rassemblement national ce soir à Fourmies ? Au niveau local, le résultat du RN aux législatives2024 sera très observé. Lors des élections du Parlement en 2022, le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Fourmies. On retrouvait en effet Sandra Delannoy au sommet au premier tour, avec 33,18% dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription du Nord. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 55,80%, devant le binôme Divers gauche à 44,20%.

11:02 - Le poids démographique et économique de Fourmies aux législatives Comment la population de Fourmies peut-elle affecter le résultat des élections législatives ? Avec 36% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 28,24%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1899,48 euros par mois, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Le nombre de bénéficiaires du RSA (8,29%) met en évidence des impératifs d'accompagnement social, et le pourcentage de salariés en CDD (13,03%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Fourmies mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 13,35% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - La mobilisation des électeurs aux élections législatives à Fourmies Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des législatives à Fourmies (59610) ? Le désir de changement des habitants serait susceptible d'impacter la participation à Fourmies. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 8 516 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 36,16% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 34,44% au second tour. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 64,6% au premier tour. Au deuxième tour, 65,42% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention à Fourmies pour les élections législatives ? Quel député succédera à Sandra Delannoy dans la 3ème circonscription du Nord ?