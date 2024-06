En direct

19:48 - Sur quel candidat vont se porter les voix de la Nupes disparue à Cousolre ? L'autre interrogation qui accompagne ces élections législatives est celle du poids de la gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire, un an après la rupture de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes). Pour le premier tour des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait cumulé 9,7% des voix dans la commune. Lors des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 7,64% à Cousolre. Mais la gauche pourrait faire plus dans la soirée, puisque la coalition ripolinée peut théoriquement atteindre 13% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a grappillé 11 points à Cousolre Difficile de mettre en perspective toutes ces données. Mais des indices se distinguent… La progression du RN, qui s'élève déjà à 11 points à Cousolre entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir avancé plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut penser que le RN sera à environ 40% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN bien au-dessus de son niveau national à Cousolre début juin Revenir quelques semaines en arrière semble également évident au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. 51,91% des votes se sont en effet portés vers la liste RN de Jordan Bardella début juin, aux élections européennes à Cousolre, devant Valérie Hayer à 10,18% et François-Xavier Bellamy à 8,06%. Le mouvement d'extrême droite a cumulé ainsi pas moins de 367 habitants de Cousolre passés par les bureaux de vote.

14:32 - Cousolre avait voté Le Pen lors de la dernière présidentielle C'est sans doute le choix de celui qui va présider la France qui nous en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. La cité de Cousolre avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au terme de la présidentielle de 2022 puisque la cheffe de l'ancien Front national l'emportait avec 42,32% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 21,86% et 13,17% des voix. Cousolre n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec 7,58% des voix. En finale du scrutin, c'est également la cheffe de file du RN qui passait devant à Cousolre avec 61,42%, devant Emmanuel Macron à 38,58%.

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant ce soir La fraction d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera un point d'observation clé au niveau local pour ces élections des députés. Le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Cousolre il y a deux ans lors des législatives. On retrouvait en effet Sandra Delannoy en tête au premier tour, avec 27,69% dans la cité, qui votait pour la 3ème circonscription du Nord. La victoire finale devait ensuite revenir en revanche à Benjamin Saint-Huile (Divers gauche) chez les électeurs avec 54,02%.

11:02 - Cousolre : quand les données démographiques façonnent les urnes Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Cousolre comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 2 169 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 108 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 208 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (71,59%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les 256 résidents étrangers participent à cette pluralité culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 234 euros/an, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 18,11%, annonçant une situation économique instable. À Cousolre, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'éducation et l'immigration, rejoignent ceux de l'Hexagone.

09:32 - Législatives à Cousolre : état des lieux À Cousolre, le niveau d'abstention constituera sans aucun doute un critère décisif du scrutin législatif. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 40,03% au premier tour. Au second tour, 42,25% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Cousolre cette année ? En comparaison, à l'échelle nationale, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au second tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 71,17% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 70,75% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 023 personnes.