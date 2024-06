Résultat des législatives à Maubeuge : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Quels seront les reports pour les voix de la Nupes à Maubeuge ? La Nupes, qui a été dissoute, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se tourner vers la nouvelle alliance à gauche aux législatives 2024 ? Pour le premier round des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait obtenu 23,52% des suffrages dans la localité. Une somme à compléter avec les 37% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. A l'issue des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 7,14% à Maubeuge. Reste que dans la commune, il faudra aussi compter sur les 25,56% de Manon Aubry (La France insoumise), les 1,69% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,15% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit une somme de 35% cette fois.

18:42 - Des législatives qui s'annoncent bien pour le RN à Maubeuge Difficile de résumer clairement tous ces scores. Mais quelques grandes directions se dégagent… Si au niveau national, les enquêtes d'opinion prédisent une évolution du Rassemblement national à environ quinze points de plus aux législative 2024 en comparaison de son résultat des précédentes législatives (ce qui propulserait théoriquement le parti de Jordan Bardella pas loin des 40% dans la commune), on note pourtant que le mouvement n'a en fait gagné que 2 points de plus entre les européennes 2019 et celles de 2024 sur place. L'explosion du RN devrait donc être plus mesurée localement.

15:31 - Un avantage de Bardella à Maubeuge le 9 juin dernier Ce résultat de la présidentielle et des législatives remonte à deux ans déjà, une éternité en politique. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, a remporté les élections européennes à Maubeuge. L'extrême droite enregistrait 39,53% des votes, contre Manon Aubry à 25,56% et Valérie Hayer à 8,53%.

14:32 - 34,77% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la dernière présidentielle à Maubeuge Maubeuge avait préféré Jean-Luc Mélenchon pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 31,26%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, conforté par 34,77% des suffrages. Emmanuel Macron et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 18,54% et 5,16% des suffrages. Mais elle parviendra à inverser la tendance au second avec 50,63% contre 49,37% pour Macron.

12:32 - Quel score pour le RN aux élections législatives à Maubeuge ? Jeter un œil sur le scrutin législatif le plus récent fait figure d'évidence au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un bon score pour le Rassemblement national à Maubeuge. C'est en effet Sandra Delannoy qui se classait en tête au premier tour avec 27,20% dans la commune, partie intégrante de la 3ème circonscription du Nord. La victoire finale revenait ensuite en revanche à Benjamin Saint-Huile (Divers gauche) chez les électeurs avec 56,80%.

11:02 - Dynamique électorale à Maubeuge : une analyse socio-démographique A mi-chemin des législatives, Maubeuge regorge de diversité et d'activités. Avec ses 29 066 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 1 480 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la ville, 19,96% des résidents sont des enfants, et 7,47% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La population étrangère de 3 312 personnes (11,18%) favorise une ouverture culturelle appréciable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 16 841 €/an, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 31,94%, révélant une situation économique fragile. À Maubeuge, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir collectif et florissant.

09:32 - Les législatives à Maubeuge sont lancées L'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif sera incontestablement l'abstention à Maubeuge. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 65,36% au premier tour. Au deuxième tour, 63,92% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Maubeuge ? Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 52% au premier tour et 54% au second tour, c’était plus qu’en 2017. Il y a deux ans, lors du premier tour de la présidentielle, 37,05% des personnes en capacité de participer à une élection dans l'agglomération avaient boudé les urnes. L'abstention était de 39,77% au deuxième tour.