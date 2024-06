Résultat des législatives à Ohain : l'élection 2024 en direct

Les élections législatives 2022 avaient abouti à un beau démarrage pour le Rassemblement national à Ohain. On retrouvait en effet Sandra Delannoy au sommet au premier tour, avec 37,61% dans la ville, qui votait pour la 3ème circonscription du Nord. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 59,87%, devant le binôme Divers gauche à 40,13%.

11:02 - Comprendre l'électorat d'Ohain : un regard sur la démographie locale

Dans la commune d'Ohain, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des élections législatives. Le pourcentage de chômeurs à 15,09% peut avoir un effet sur les espoirs des électeurs quant aux directives sur l'emploi. Avec une densité de population de 102 hab/km² et 43,77% de population active, ces données pourraient provoquer plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (16,07%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 361 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (15,67%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,19%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Ohain mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 37,33% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.