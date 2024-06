Résultat des législatives à Villers-Sire-Nicole : l'élection 2024 en direct

14:53 - Benjamin Saint-Huile (Divers gauche) en pôle position lors des dernières législatives à Villers-Sire-Nicole

Le résultat du scrutin législatif le plus récent semble un enseignement clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Il y a deux ans, lors des législatives à Villers-Sire-Nicole, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 29,14% des habitants passés par le bureau de vote étant convaincus par son binôme, contre 38,41% pour Benjamin Saint-Huile (Divers gauche) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Divers gauche avec 50,32%. Benjamin Saint-Huile conservait donc son avance sur place.