19:49 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Marpent scruté Une autre source de doute qui enveloppe ces élections législatives 2024 est celle du poids de la gauche après l'arrivée du Nouveau Front populaire. Au moment des européennes, la liste Glucksmann a glané 7,2% à Marpent. Mais on peut en revanche réévaluer ce résultat à 14% pour la gauche pour ce premier round dans la localité, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à réévaluer avec celles de Manon Aubry (6,65%), de l'EELV Marie Toussaint (1,94%) ou encore de Léon Deffontaine (0,97%). Au cours du premier tour des élections des députés en 2022, à Marpent, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 11,44% des votes dans la localité. Une performance à affiner enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - La forte progression de l'extrême droite à Marpent Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été glanés par le RN sur place entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera à près de 38% voire plus à Marpent ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Marpent majoritairement pour Bardella aux européennes Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date semble aussi logique au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Si on se penche sur le détail, 415 électeurs de Marpent ont en effet choisi le parti lepéniste il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste, chapeautée par Jordan Bardella, a cumulé ainsi 57,48% des suffrages devant Valérie Hayer à 7,89% et Raphaël Glucksmann à 7,2%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Marpent au premier tour de l'élection présidentielle La préférence des habitants d'une ville transparait sans doute le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen s'est illustrée à Marpent à l'issue de la dernière élection présidentielle 2022 avec pas moins de 45,63% des suffrages dès le 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 17,68% et 17,23% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec 6,07% des suffrages. Au second tour du scrutin, c'est encore Marine Le Pen qui s'imposait avec 68,89%, devant Emmanuel Macron à 31,11%.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative ont-ils du sens pour l'élection de 2024 à Marpent ? Regarder dans le rétro pour voir le plus récent scrutin législatif semble une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Il y a deux ans, lors des législatives à Marpent, le RN finissait à la deuxième place, 30,91% des habitants passés par les urnes ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 38,49% pour Benjamin Saint-Huile (Divers gauche) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Divers gauche (54,88%). Benjamin Saint-Huile remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Analyse socio-économique de Marpent : perspectives électorales Dans la ville de Marpent, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de 35% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 21,83%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des segments clés. De plus, le taux de familles propriétaires (61,19%) met en avant le poids des questions concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 039 euros/an, sont souvent révélateurs d'une pression financière sur les foyers. Le nombre de familles monoparentales (24,18%) met en évidence des besoins de suivi social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,93%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Marpent mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,86% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - Les législatives démarrent à Marpent : quel sera le taux d'abstention ? À Marpent (59164), le niveau d'abstention constituera indéniablement un critère fort des législatives. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 38,64% au premier tour. Au deuxième tour, 39,53% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Marpent cette année ? En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au second tour, c'était presque un record. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 67,94% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec une participation de 68,58% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 146 personnes.