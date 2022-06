Résultat de la législative à Bavay : 2e tour en direct

19/06/22 17:27

Grâce à 28,43% des votes, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Bavay le 12 juin dernier au soir du premier round des élections législatives. En deuxième position, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) glane 20,12% des suffrages. La candidature Divers gauche ramasse 17,72% des voix. A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme du deuxième tour des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 sièges.

Le résultat de l'élection législative à Bavay est tombé. La candidature Rassemblement National arrive en première position chez les 2296 électeurs inscrits dans la 3ème circonscription du Nord habitant à Bavay. Le taux d'abstention parmi les citoyens habilités à voter au sein de la commune au niveau de la 3ème circonscription du Nord s'élève à 56%, ce qui représente 1 275 non-votants. Sandra Delannoy a accumulé 28% des voix au niveau de la commune. Christophe Di Pompeo (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Benjamin Saint-Huile (Divers gauche) captent 20% et 18% des votes. Ces données ne traduisent toutefois pas la totalité des votes au niveau de la 3ème circonscription du Nord : 80 autres communes contribuent effectivement au résultat de l'élection législative dans cette circonscription électorale.

Lors de l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait amassé 38,38% des votes au premier tour à Bavay, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de l'Economie de Hollande et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 25,30% et 13,83% des votes. Le choix des citoyens de Bavay était resté inchangé au second tour en faveur de Marine Le Pen (55,51% des votes). Emmanuel Macron avait dû se contenter de 44,49% des votes. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils en mesure de rafler un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ? Quel candidat les électeurs demeurant à Bavay fixeront-ils en pole position des résultats des élections législatives à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ?